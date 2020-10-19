Отказавшему женщине в рукопожатии мусульманину отказали в гражданстве Германии

Отказавшему женщине в рукопожатии мусульманину из Ливана отказали в гражданстве Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.

В 2015 году 40-летний мужчина отказался пожать руку госслужащей, которая должна была выдать ему сертификат о сдаче теста на натурализацию. Тогда женщина аннулировала заявку ливанца. Он в свою очередь заявил, что не пожал ей руку из-за обещания, данного жене: она якобы просила его не обмениваться рукопожатиями с другими женщинами.

Затем мигрант подал иск в административный суд Штутгарта, где его отклонили, после чего отправил апелляцию в вышестоящую инстанцию. Однако административный суд немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг тоже отказал ливанцу.

Решение объяснили тем, что «человек, который отказывается пожать руку женщине, видя в ней опасность сексуального искушения, доказывает свою неспособность интегрироваться в немецкие условия жизни». В суде также отметили, что рукопожатие — это «невербальный ритуал приветствия и прощания, глубоко укоренившийся в культуре страны». Помимо этого, жест имеет юридическое значение, так как символизирует заключение контракта. Таким образом, отказавшись жать руку госслужащей, мигрант нарушает равенство, закрепленное в конституции ФРГ.

Мужчина приехал из Ливана в 2002-м: на родине он изучал медицину, а в Германии устроился работать врачом в клинике.

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