Премьер Нидерландов дал рекомендацию из-за коронавируса и сразу нарушил ее

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал всех перестать пожимать друг другу руки из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2, после чего сразу нарушил свою же рекомендацию. Видео опубликовал в своем Telegram-канале телеканал RT.

«С этого момента мы перестаем пожимать друг другу руки. Можете делать это ногами, дотрагиваться локтями, что угодно еще», — сказал глава правительства на пресс-конференции. Рютте отметил, что сейчас появляется много разных вариантов на замену.

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После речи премьер по привычке пожал руку коллеге, а тот указал ему на оплошность. «Все, все, больше ничего такого!» — отметил Рютте под смех из зала.

В Нидерландах к настоящему времени зафиксировано 503 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Пять заразившихся умерли.

Ранее 12 марта Черногорию назвали последней страной в Европе, где не отмечено случаев инфицирования новым коронавирусом.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились. Основная часть заразившихся и погибших приходится на материковый Китай, на втором месте по их числу — Италия, на третьем — Иран.

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