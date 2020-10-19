Выкатывание за пределы взлетной полосы показали на видео из кабины пилота

В сети появилось видео, на котором запечатлен самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в процессе посадки. Ролик, снятый из кабины пилота, опубликован в Twitter-аккаунте Breaking Aviation News.

На размещенных кадрах видно, как воздушное судно постепенно снижается, после соприкосновения с землей резко сворачивает в сторону, затем тормозит, заваливается на носовую часть и в итоге возвращается на шасси.

«Успешно справился», — с иронией указано в подписи к посту.

Подписчики страницы отреагировали на произошедшее в комментариях. «Неужели им настолько тяжело управлять?», «Это позор. Хорошо, что он не пострадал! Непонятно, что именно там произошло», «Возможно, всему виной боковой ветер», «Любая посадка, после которой можно выйти из самолета, — хорошая посадка. Ему просто нужно больше практиковаться», — писали они.