Тренер по плаванию бросила младенца в зимней одежде в бассейн и объяснилась

Тренер по плаванию с ником @whynot0818 опубликовала на платформе TikTok видео, на котором она бросает младенца в зимней одежде в бассейн. Ролик собрал более десяти миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Инструктор по имени Шеннон преподает уроки выживания на воде. На кадрах видно, как она стоит в бассейне и намеренно сталкивает девочку в воду лицом вперед. Младенец выныривает, барахтается и кричит, в то время как Шеннон стоит рядом и наблюдает за поведением ребенка. «Плачет = дышит! Мы хотим добиться того, чтобы наши дети всплывали на поверхность лицом вверх», — говорится в видео.

«Что, если вы больше никогда не услышите плач вашего ребенка, потому что не преподали ему урок выживания на воде?» — объяснилась Шеннон под публикацией.

Американские инструкторы по плаванию активно используют эту технику, чтобы научить детей правильно всплывать на поверхность. Поскольку младенцы не могут поднять в воде голову, умение переворачиваться с живота на спину может спасти им жизнь. Как правило, на освоение этой техники у ребенка уходит несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что вблизи английского города Скарборо, графство Норт-Йоркшир, унесенный в море ребенок выжил благодаря совету из документального фильма. Мальчик лег на спину и звал на помощь.