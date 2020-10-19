В Совбезе России предупредили об угрозе искусственных эпидемий

В Совете безопасности России предупредили о риске возникновения эпидемий из-за искусственно созданных вирусов. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

«События, связанные с пандемией COVID-19, и их последствия свидетельствуют о возможности возникновения биологических угроз, обусловленных и другими опасными патогенными биологическими агентами», — сообщили в пресс-службе.

В связи с этим члены Совбеза предлагают внести в стратегию нацбезопасности России возможные биологические теракты, в том числе вызванные искусственными вирусами.

В середине октября в Совете безопасности России по поручению президента была сформирована новая межведомственная комиссия по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее возглавляет заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

9 октября американские ученые сообщили об угрозе новой эпидемии в мире. По данным исследователей, каждый год 700 тысяч человек по всему миру становятся жертвами особо устойчивого вида бактерий. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что уже к 2050 году число зараженных вредными микроорганизмами достигнет 10 миллионов человек.

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