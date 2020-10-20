46 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО во вторник, 20 октября.

«Комплексный подход в работе по благоустройству позволяет Московской области уже третий год лидировать в рейтинге Минстроя России по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" среди других регионов России», — отметил Хайкин.

Он напомнил, что Подмосковье стало одним из лидеров рейтинга среди регионов по индексу качества городской среды за 2019 год. Всего с 2014 года в области благоустроили более 350 общественных пространств.

Также в регионе реализуется программа благоустройства парков. А августе Хайкин сообщил, что до конца года запланировано благоустроить одиннадцать парков и сделать три новых.