Около 900 заключенных сбежали из тюрьмы Конго после нападения ИГ

Примерно 900 заключенных сбежали из тюрьмы в городе Бени в Демократической Республике Конго после нападения боевиков, которые могли быть частью террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что террористы атаковали центральную тюрьму Кангбайи и оборонявший ее военный лагерь. По словам мэра города Модесте Бакванамаха (Modeste Bakwanamaha), преступникам удалось взломать двери при помощи специального оборудования.

В результате из более чем тысячи содержавшихся в тюрьме заключенных там осталось около 100 человек. Пока что ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за произошедшее, однако Бакванамаха считает, что нападение организовало одно из движений, подконтрольных ИГ.

В 2014-м боевики напали на тюрьму города Бутембо (Butembo) на востоке Демократической Республики Конго. В результате сбежали все 370 заключенных.

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