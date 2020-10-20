Армения обвинила Азербайджан в использовании авиации в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в использовании авиации во время боев в Нагорном Карабахе. О ситуации на фронте сообщила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«На северном фланге противник применяет авиацию и артиллерию. Интенсивные тяжелые бои в южном направлении продолжаются. Подразделения Армии обороны [Нагорного Карабаха] принимают соответствующие меры для пресечения нападения противника», — заявила Степанян.

Бои в Нагорном Карабахе, из-за которого Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор, вспыхнули 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

9 октября главы МИД двух республик приехали в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности к переговорам в Москве по урегулированию конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.