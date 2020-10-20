Признание племянницы бен Ладена в телеэфире удивило зрителей

Племянница Усамы бен Ладена по имени Нур пришла на эфир телеканала Fox News, где рассказала о ненависти людей по отношению к ней. Как оказалось, родственницу международного террориста больше презирают за поддержку президента США Дональда Трампа, чем за фамилию. Отрывок эфира опубликовал пользователь Twitter под ником @NikkiMcR.

«Мне кажется весьма интересным, что в определенных элитарных кругах, с которыми я контактировала, я столкнулась с таким высокомерием и пошлостью из-за того, что заявляла о своих убеждениях, о моей поддержке президента», — рассказала Нур бен Ладен в эфире телеканала. Она добавила, что также ощущает ненависть по отношению к ней из-за фамилии дяди, однако основной негатив связан именно с ее политической позицией.

Признание женщины удивило не только ведущего, но и зрителей передачи. «Нур бен Ладен пришла к Такеру, чтобы пожаловаться на то, как тяжело поддерживать Трампа», — с иронией отметил один из пользователей Twitter. «Простите, что вообще происходит?» — написал другой. Часть комментаторов также оценили внешний вид Нур, назвав ее красоткой.

В сентябре 2020 года Нур бен Ладен впервые дала интервью для New York Post. Она заявила журналистам, что поддерживает кампанию по переизбранию Дональда Трампа, и отметила, что только он может предотвратить еще одну атаку в стиле 11 сентября. И хотя племянница террориста живет в Швейцарии, она называет себя «американкой в душе» и считает США своим «вторым домом».