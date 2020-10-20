Названы самые необходимые лекарства в период пандемии

Чтобы помочь себе и близким до прихода врача в период пандемии, нужно держать дома аптечку с самыми необходимыми лекарствами: аспирином, антибиотиками и ацикловиром. Такие правила назвала врач-терапевт Людмила Лапа, ее слова передает телеканал «Звезда».

Лапа также добавила, что при первых симптомах необходимо вызвать врача. До его прихода можно принять аспирин, а для поддержки иммунной системы в аптечке должен быть изопринозин.

С антибиотиками следует быть осторожнее, добавила она. «Прежде чем принимать их, необходимо проконсультироваться с врачом», — сказала Лапа. Однако, по ее словам, главный препарат против вирусов — ацикловир.

Врач также посоветовала оставаться дома при первых признаках недомогания, сократить количество встреч и обратиться за медицинской помощью.

Ранее иммунолог Георгий Викулов рассказал, что устойчивость организма к коронавирусу можно повысить регулярными занятиями физической культурой, а также снизив количество жирной пищи в своем рационе.

Россиян начнут массово прививать от коронавируса препаратом «Спутник V» в конце ноября и в декабре.