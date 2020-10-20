Названа причина тоски россиян по «лихим 90-м»

Нарастающая тоска россиян по «лихим 90-м» и другим ушедшим эпохам связана с обычной человеческой ностальгией по прошлому, однако ее причины объясняются по-другому, чем желание вернуть «стабильные» и «справедливые» времена СССР, считает историк и телеведущий Николай Сванидзе. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

«В 90-х была полная свобода, был ветер весны, в воздухе витало освобождение от всех пут, которые были при советской власти, — рассуждает он. — Наполнились прилавки магазинов. Впервые появились магазины, полные товаров. И потом, в 90-е была свобода слова, не было гнетущей атмосферы, когда все говорят одно и то же. И я, конечно, понимаю, что это может вызывать ностальгию».

Вместе с тем, социолог «Левада-центра» Денис Волков отмечает, что сейчас происходит переоценка эпохи 90-х, и мнение о ней не однозначно положительное.

«Все-таки любое время несет как хорошее, так и плохое, и пусть в массовой культуре и политическом лексиконе за 90-ми закрепилось название "лихих", говоря о них, прежде всего назовут хорошее, но если спросить о плохом, тоже все назовут — так же, как и с советским периодом», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Сванидзе также объяснил ностальгию россиян по СССР времен Иосифа Сталина и заявил, что на самом деле люди тоскуют не по вождю, а по мифу, который десятилетиями создавался вокруг его фигуры, но имеет мало общего с советским лидером.