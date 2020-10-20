Объяснена ностальгия россиян по эпохе Сталина

Жители России, испытывающие ностальгию по СССР времен Иосифа Сталина, на самом деле тоскуют не по самому вождю, а по мифу, которым окутана его фигура. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал историк и телеведущий Николай Сванидзе.

Люди зачастую воспринимают Советский Союз как «фантастический райский мир», где все было поровну и была справедливость, отметил он, однако при этом никто не хочет вспоминать про коммунальные квартиры с одним туалетом на 30 человек.

«Это как легенда о Сталине. Ностальгируют же не по Сталину, а по легенде о Сталине: что при нем было справедливо, что он сам был суров, но справедлив, что у него была одна пара сапог, что нас уважали и боялись, — подчеркнул Сванидзе. — Это что, реальный Сталин? Нет, это миф. Вот этот расширенный сталинский миф касается всего Советского Союза. Что это была страна всеобщего равенства, всеобщего братства».

В 2019 году уровень одобрения россиянами деятельности Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему: суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к нему достиг 77 процентов. Социологи отметили, что 51 процент респондентов относятся к руководителю советского государства с восхищением, уважением или симпатией. При этом на 12 процентов выросла доля тех, кто заявил об уважении к политическому деятелю.