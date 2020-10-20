На Украине пообещали ввести новый налог

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Верховной Раде пообещал инициировать закон о налоге на выведенный капитал и налоговой амнистии. По его словам, это позволит восстановить экономику после кризиса, связанного с коронавирусом, сообщает Reuters.

По словам Зеленского, о введении нового налога в украинском обществе было уже достаточно «бесконечных дискуссий». «Пора поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать», — подчеркнул он.

Налог на выведенный капитал означает отсутствие налога на доходы физических лиц, налога на доходы нерезидентов. Бизнес платит только в том случае, если собственник забирает деньги через выплату дивидендов. Такое предложение впервые было сформулировано еще во время президентства Петра Порошенко, но предыдущее руководство страны на эти меры не пошло.

Под налоговой амнистией подразумевается добровольное декларирование активов, доходов и имущества, которые были получены без уплаты налогов. Те, кто воспользуются предложением, не попадут под уголовное преследование. Базовая ставка, как отмечал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, составит 5 процентов, для активов за границей ставку установят на уровне 9 процентов, а для наличных — 18 процентов.

В ходе выступления Зеленский призвал ввести новую философию — страна, готовая ко всему. По его мнению, это позволит в корне изменить подход к строительству страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможной отмене пенсий в будущем. По его мнению, через 15 лет в бюджете на это не останется средств. Чтобы решить такую проблему налоги следует повысить в два раза, на что компании идти не хотят.