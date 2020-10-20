Пассажир снял на видео пересечение путей двух самолетов в небе над Россией

В сети появилось видео, на котором запечатлено пересечение путей двух пассажирских самолетов в небе над Россией. Ролик, снятый пассажиром одного из бортов, был опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, как одно воздушное судно пролетает на небольшом расстоянии от другого, оставляя за собой след.

«Встреча двух самолетов по пути в Сочи. Атмосферное видео. Наблюдали такое зрелище?» — указано в подписи к посту. Там также отмечается, что один из лайнеров следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи.

Подписчики сообщества обсудили ситуацию в комментариях. «Зрелище», «Не слишком ли близкое это расстояние для двух самолетов в воздухе?», «А что он сыпет в атмосферу? Вот это шлейф», — писали они.