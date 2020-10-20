Россиянину диагностировали беременность и направили к гинекологу

Жителю Уфы Салавату А. в городской больнице диагностировали беременность и направили на консультацию гинеколога. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Инцидент произошел в уфимской больнице №21, где россиянин проходил лечение. Запись о том, что он беременный, появилась в его истории болезни.

«Как это назвать, невнимательность, халатность?» — написал мужчина в социальной сети и обратился к министерству здравоохранения Башкортостана обратить на это внимание.

В пресс-службе министерства агентству объяснили случившееся технической ошибкой, произошедшей во время оформления документов пациента. В больнице провели служебное расследование. «Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также обратили внимание на то, что мужчина опубликовал фотографию истории болезни без подписи руководителя подразделения, а значит, заведующий еще не успел проверить документы.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница города Тилликолтри, Шотландия, узнала о своей беременности за несколько дней до родов. Она уверяет, что не страдала от распространенных симптомов беременности, а лишние три килограмма списывала на переедания во время карантина.