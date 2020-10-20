Из российских аптек исчезли дешевые противовирусные лекарства

Из аптек Новосибирской области исчезли дешевые противовирусные лекарства, которые используют при бактериальных заражениях на фоне коронавируса, а также пневмонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам учредителя сети аптек «Листик», спрос на препараты очень большой, но их нет в продаже уже две недели. «Причем исчезли относительно недорогие препараты, на которых аптеки особо не зарабатывают», — отметила собеседница издания. Среди таких лекарств — Ксарелто, Клексан, Ингавирин, Арбидол и Аквадетрим.

В региональном Росздравнадзоре сообщили, что препараты в аптеки поступают согласно графику, но моментально раскупаются из-за огромного спроса.

Подобная ситуация отмечается также в других регионах. Так происходит в Алтайском крае и Кузбассе. «Даже если препарат есть в наличии, зачастую он в единственном экземпляре, и через пять минут в продаже его уже может не быть»,— заявил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Специалисты отмечают, что ситуация с дефицитом медикаментов никак не связана с их фактическим потреблением, а только лишь говорит о страхах и приобретением впрок. Генеральный директор новосибирского АО «ПФК Обновление» Владлен Калустов считает, что за скачком спроса всегда приходит глубокий спад, и скоро начнется «затишье».

Ранее в Минздраве заявили, что Россия не испытывает нехватки противовирусных средств. При этом в ведомстве отметили, что в ряде регионов сейчас отмечается ажиотажный спрос.