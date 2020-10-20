Раскрыто устройство новой российской «Калины»

Проект российской субмарины пятого поколения проекта «Калина» получил номер 777А. Данная информация раскрывается в годовом отчете Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает «Интерфакс».

В указанном документе говорится, что проектируемая субмарина будет малотоннажной. Там же отмечает, в частности, что «продолжаются работы по техническому перевооружению в целях создания производства систем, комплектующего оборудования, устройств и механизмов для неатомной подводной лодки».

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В марте вице-адмирал Олег Бурцев заявлял, что Военно-морской флот (ВМФ) России может начать получать атомные подводные лодки (АПЛ) пятого поколения к концу следующего десятилетия.

В июле 2019 года глава Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), доктор технических наук Павел Филиппов заявил, что создание российскими инженерами воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) сталкивается с физической проблемой утилизации тепла.

Подлодки проекта «Калина» должны заменить российские дизель-электрические субмарины третьего и четвертого поколений. Одной из особенностей новых субмарин должно стать наличие ВНЭУ. Субмаринами с ВНЭУ обладает ряд западных стран, например, Швеция и Япония, однако там их не относят к пятому поколению.