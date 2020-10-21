Актриса «Звездного крейсера Галактика» годами встречалась с лидером секс-культа

Канадская актриса Ники Клайн, снявшаяся в сериале «Звездный крейсер Галактика», раскрыла подробности десятилетних отношений с Китом Раньером, обвиняемым в создании секс-культа NXIVM. Об этом пишет New York Post.

Клайн обратилась в письме в Федеральный суд Бруклина, в котором идет судебный процесс над Раньером. 37-летняя актриса рассказала, что тот был ее партнером на протяжении десяти лет. По ее словам, обвинения в адрес Раньера в насилии над женщинами и склонении их к сексу абсурдны и оскорбительны. «Я никогда не видела, чтобы Кит искал отношений с кем-либо, кто этого не хочет, и очень глупо думать, будто он пошел бы на все, что ему вменяют, ради секса», — написала она.

Сторона обвинения ранее установила, что Клайн входила в DOS, секретную группу внутри NXIVM.

Раньера, арестованного в марте 2018 года, обвиняют в торговле людьми, использовании женщин в качестве сексуальных рабынь и насилии над ними. Известно, что адептов клеймили раскаленным железом в знак верности, на клейме были изображены инициалы Раньера и актрисы Эллисон Мэк, исполнившей одну из главных ролей в сериале «Тайны Смолвиля». Мэк, также входившая в группу DOS, позже созналась в вымогательстве и вербовке женщин в сексуальное рабство для Раньера. О том, что Мэк пыталась заманить их в сексуальное рабство, ранее говорили актрисы Эмма Уотсон и Самия Шоаб.