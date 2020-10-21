Стало известно о взрыве после крушения Су-34 на Дальнем Востоке

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Минобороны России взорвался после падения на землю. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам источника агентства в силовых структурах, после взрыва воздушное судно полностью разрушилось и сгорело.

Как ранее рассказали в пресс-службе Восточного военного округа, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесисто-равнинной местности во время планового учебно-тренировочного полета. На земле разрушений нет, заверили в Минобороны.

Причиной крушения неофициально называется отказ техники. Пострадавших нет, летчики успели катапультироваться.