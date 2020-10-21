В РПЦ объяснили цель скандальных высказываний умершего протоиерея Смирнова

Позволяя себе громкие высказывания, умерший протоиерей Дмитрий Смирнов призывал людей жить с достоинством и по заповедям, считает замруководителя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его словам передает «Коммерсантъ».

«Сейчас начали вспоминать его высказывания про женщин, про русский народ, еще там что-то. (...) А все эти прямые и искренние слова имели только одну цель: чтобы мы все сохраняли достоинство, поступали по заповедям, не унижали себя страстями», — объяснил Кипшидзе.

Смирнов скончался 21 октября в возрасте 69 лет. Он был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, детства и материнства. Причиной смерти священнослужителя стало хроническое заболевание. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов сказал, что оно никак не связано с коронавирусом.

Протоирей Смирнов был заметной фигурой в РПЦ благодаря своим неоднозначным высказываниям. Он называл ядерное оружие «замечательным изобретением», а также заявлял, что девочкам не стоит ходить в школу, чтобы учиться основам будущего материнства. Гражданских жен Дмитрий Смирнов сравнивал с бесплатными проститутками, однако позже объяснял, что его высказывание было искажено.