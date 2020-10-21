Россияне назвали самые раздражающие факторы в своих городах

Жители России назвали самые раздражающие факторы в своих городах. Опрос провели Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр социального проектирования «Платформа», сообщает РБК.

Главной проблемой, которая связана с местом проживания, граждане назвали трудности в поиске работы. Этим в среднем по стране недовольны 41 процент опрошенных. Отмечается, что этот показатель очень дифференцирован и зависит от размеров населенного пункта. Так, в Москве и Санкт-Петербурге проблему с трудоустройством отметили 17 процентов опрошенных, а в городах-миллионниках — 38 процентов.

На втором месте — нехватка больниц, детских садов и других социальных сервисов (31 процент). В Москве и Санкт-Петербурге этот фактор считают раздражающим 19 процентов опрошенных, в городах с населением свыше 500 тысяч человек — 41 процент.

Упадок местной экономики раздражает 31 процент респондентов. В этом случае в Москве и Санкт-Петербурге показатель мало отличается от среднего по России — об этой проблеме упомянули 27 процентов участников опроса, в городах-миллионниках — 39 процентов.

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На плохое состояние городской инфраструктуры в среднем по стране пожаловались 29 процентов опрошенных. Наименьшая доля недовольных этим фактором проживают в Москве и Санкт-Петербурге — 18 процентов респондентов, а в городах-миллионниках — 39 процентов.

Опрос прошел 6 октября, участие в нем приняли 1600 респондентов.

Ранее специалисты портала по аренде и покупке жилья ЦИАН определили российские регионы, жители которых чаще всего мечтают о переезде в Москву. Эксперты составили список, используя поисковые запросы на долгосрочную аренду жилья от IP-адресов не из Москвы и Подмосковья. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, где более 10 процентов жителей хотят уехать в столицу. В пятерку регионов с мечтающим о жизни в Москве населением также попали Краснодарский край (более 9 процентов), Башкирия (6 процентов), Самарская (5 процентов) и Нижегородская области.

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