Мужчина похвастался воровством у любимого дешевого бренда россиян и был обруган

Британский интернет-магазин одежды Asos, ранее признанный любимым дешевым брендом россиян, случайно поймал покупателя, который обманом вернул обратно на свою карту потраченные на новые вещи деньги. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель американского города Орландо опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, в котором похвастался, как ему удалось получить обратно всю потраченную в онлайн-магазине сумму. По его словам, он написал в поддержку Asos претензию, сообщив, что посылка до него не дошла, и получил полный возврат денежных средств за купленную им одежду.



Однако представители интернет-ретейлера быстро отреагировали на его публикацию в комментариях. «Хорошо, что вы написали об этом в Twitter, иначе мы бы не нашли вас!» — ответили они клиенту.



Пользователи сети тут же принялись ругать лживого покупателя в комментариях. «Тут нечем гордиться — это воровство. Тебе должно быть стыдно», «Сам себя подставил», «Надеюсь, бренд вычислит данные этого идиота и отменит возврат денег», «Как же я смеюсь», «Этого не может быть! Какая дерзость», — высказывались они.



Ранее в октябре супруги обманули интернет-магазин Amazon на 1,2 миллиона долларов. Они создавали сотни ложных аккаунтов для заказа электронных устройств, после чего сообщали о неисправности техники, и им высылали замену. При этом пара никогда не возвращала в магазин якобы бракованный товар. Вместо этого они продавали его по ценам ниже рыночных.