НАТО создаст в Рамштайне космический центр из-за угрозы со стороны России

НАТО создаст на авиабазе ВВС США Рамштайн космический центр из-за угроз со стороны России и Китая. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Министры приняли решение о создании нового космического центра НАТО, который обеспечит обмен космической информацией и защиту спутников альянса», — сказал Столтенберг. Центр необходим, так как Россия и Китай занимаются разработкой систем, которые могут ослеплять или уничтожать спутники. При этом Столтенберг ранее опровергал планы по выводу оружия НАТО в космос.

В феврале 2020 года командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты. При этом американские специалисты не смогли определить, какие функции выполняет российский спутник, и оказать противодействие.

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