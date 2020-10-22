Объятия с коровами для снятия стресса стали трендом в Нидерландах

В Нидерландах появился велнес-тренд по снятию стресса. Он заключается в том, что люди едут на фермы и обнимают коров. Соответствующую услугу оказывают несколько ферм по всей стране, пишет «Би-би-си».

Практику назвали «koe knuffelen», что в переводе с голландского означает «обнимать корову». По словам сторонников этого тренда, теплое тело и большой размер коров способствует успокоению и выработке гормона окситоцина, который, в свою очередь, помогает с борьбе со стрессом.

«Обнимать корову — это уникальный опыт. Было доказано, что сердцебиение коровы оказывает расслабляющее воздействие на человека», — говорится на сайте одной из ферм. По словам Прери Конлон, профессионального консультанта и клинического директа платформы для консультаций с ветеринарами, на человека положительно влияет общение с лошадьми. И речь не о верховой езде, а о времяпрепровождении с животными.

«Поскольку корова как и человек является хищным животным и имеет сходное с ним поведение, я абсолютно понимаю, как это может быть полезно для терапии. Не говоря уже о том, что объятия с животными в целом высвобождают эти "хорошие" нейромедиаторы», — пояснила Конлон.