Партнер «Северного потока-2» притормозил покупку американского газа

Одна из крупнейших энергокомпаний Европы, французская Engie, партнер «Газпрома» по строительству газопровода «Северный поток-2», отложила подписание контракта стоимостью семь миллиардов долларов на покупку сжиженного природного газа (СПГ) у американской NextDecade, передает Bloomberg.

Как утверждают источники агентства, власти Франции, которые владеют 23,6 процента акций компании, попросили ее еще раз оценить сделку из-за экологических опасений. После этого Engie согласилась изучить проект более детально.

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Соглашение рассчитано до 2045 года, для него должен быть построен терминал в Техасе. Газ для СПГ будут добывать методом гидроразрыва, который считается экологически вредным. Это могло послужить поводом притормозить сделку.

До этого экологическая группа Les Amis de la Terre France призвала Engie отказаться от контракта с NextDecade как раз из-за того, что речь идет о сланцевом газе.

США начали экспорт СПГ в 2016 году. В настоящее время страна нуждается в партнерах для развития своего производства, и Европа рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений. В частности, администрация президента Трампа настаивает, что американский газ может стать альтернативой российскому.

Одновременно Вашингтон утверждает, что намерен разрушить проект «Северный поток-2», поскольку его завершение приведет к усилению зависимости Европы от российского газа. На этой неделе Госдепартамент объявил о расширении санкций против газопровода. Новые ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах-трубоукладчиках, а также дают деньги на такие работы. По данным оператора строительства Nord Stream 2 AG, санкции коснутся порядка 120 компаний.