В Китае задумали «оживить» полы в квартирах

В Китае задумали «оживить» покрытие для пола и изобразили на нем двигающихся рыб, цветы и залпы салюта. В Telegram-канале «Китайская угроза» появилось видео о том, как инновация выглядит в интерьерах квартир.

Новое покрытие имеет несколько режимов, каждый из которых выглядит как интерактивные фотообои. Один из них изображает прилив на побережье и создает впечатление, что весь пол покрылся водой, а другой — похож на цветочное поле, которое от движения ног переходит в изображение камней.

Разработчики также предлагают сделать из пола игрушку для детей. Так, бег по нему запускает на поверхности интерактивный салют или взрывает едущие по дороге предметы. В интернете задумку назвали «прорывом в интерьерах». Дизайнеры не сообщили, когда полы появятся в продаже и сколько будут стоить.

В сентябре 2020 года в Китае решили модернизировать общественные туалеты в торговом центре города Ханчжоу и сделали их интерьеры похожими на космический корабль. Такая ассоциация возникла из-за настенной плитки яркого цвета, круглых раковин и зеркал в форме иллюминаторов.

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