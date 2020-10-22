Реставратор обнаружил под половицами дома секс-визитку 60-летней давности

Реставратор восстанавливал дом и обнаружил под половицами секс-визитку компании «Перси Длинный Зубец», которая предлагала интимные услуги вдовам и «забытым мужьями замужним женщинам». Фото с визиткой опубликовал один из пользователей платформы Imgur, сообщает Daily Mail.

В визитке перечисляются различные услуги, включая «обмен слюной», «хлысты и бичевания» и «таинственное встряхивание пузырьков». На карточке также сообщается, что «с девицами обращаются нежно» и «старые девы в восторге». Стоимость услуг составляет 10 шиллингов за час или 50 шиллингов за ночь.

Пользователи отметили, что это может быть не визитная карточка, а просто шутка 60-х годов. На ней упомянуты купоны Green Shields — схема привлечения покупателей, восходящая к 50-м годам прошлого века. Их выдавали на кассе продовольственных магазинов. На определенное количество собранных купонов можно было приобрести недорогие промтовары в магазинах фирмы. Кроме того, на визитке нет контактных данных.

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