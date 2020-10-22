Жених и невеста устроили свадебную фотосъемку и попали в скандал

В Великобритании съемка свадебных фотографий на железной дороге закончилась скандалом, о котором написали в СМИ. Об этом сообщает BBC News.

Железнодорожная компания Network Rail публично осудила жениха и невесту, которые фотографировались на путях недалеко от города Уитби в графстве Норт-Йоркшир. «Снимать свадебные фото или селфи на путях — это чистая глупость», — заявил представитель Network Rail Аллан Спенс (Allan Spence).

Компанию поддержали в транспортной полиции Великобритании. «Железная дорога — неподобающий и небезопасный фон для фотосъемки, каким бы живописным он ни казался», — подчеркнула подполковник Элисон Эванс (Alison Evans).

Хотя имена нарушителей не были названы, Network Rails опубликовала их фото, снятые камерой видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время свадебной фотосъемки, которая проходила на берегу моря. Ее, фотографа и визажиста унесла большая волна.