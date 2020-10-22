Некоторых россиян освободят от повышенных налогов

Минфин предложил освободить от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) некоторые категории россиян. Соответствующие поправки в законопроект о повышении налога ведомство внесло в преддверии второго чтения документа в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о повышении с 2021 года с 13 до 15 процентов НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. Инициатива принадлежит президенту Владимиру Путину, озвучившему ее в ходе весеннего обращения к россиянам на фоне пандемии коронавируса. Тогда глава государства не уточнял, предусмотрены ли исключения из общего правила.

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По замыслу Минфина, повышение будет распространяться только на регулярные активные доходы, к которым относятся зарплаты, средства от продажи ценных бумаг, дивиденды и некоторые другие выплаты. В налоговую базу не будут включаться доходы от реализации личного имущества (включая недвижимость и автомобили), а также страховые выплаты.

Авторы поправок уточняют, что их отсутствие вынудило бы платить НДФЛ по повышенной ставке людей с невысоким регулярным доходом, получивших единовременную выручку.

Опрошенные изданием экономисты отмечают, что такой подход не окончательный и также требует проработки. В частности, из-под льготы необходимо вывести индивидуальных предпринимателей, уплачивающих НДФЛ в рамках общего режима налогообложения, если их профильная деятельность заключается в торговле недвижимостью и другим дорогостоящим имуществом.