Из налога для богатых решили сделать исключение

Российские депутаты захотели расширить перечень доходов, на которые не будет распространяться повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. В комитете Госдумы по бюджету предлагают освободить от «налога для богатых» доходы от продажи недвижимости, любого имущества и страховые взносы. Об этом пишет «Интерфакс».

Также парламентарии считают возможным сохранить старую ставку налога для дивидендов. Они пояснили свою позицию тем, что у организаций налогообложение аналогичных доходов остается по ставке 13 процентов. Также в Госдуме захотели уточнить правила исчисления повышенного налога по брокерским счетам. По мнению депутатов, его должны рассчитывать не брокеры (налоговые агенты), а налоговые органы. Делать это нужно на основании сведений, полученных от налоговых агентов по окончании налогового периода.

Президент России Владимир Путин в июне 2020 года объявил об отказе от плоской шкалы налогообложения. НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для людей, чьи доходы в год превышают пять миллионов рублей. Ожидается, что мера даст бюджету дополнительно 60 миллиардов рублей. Минфин ранее предлагал сделать единственно исключение для доходов от продажи недвижимости.