В Турции отыскали у армянских военных оружие из ядерной триады России

Турецкое агентство Anadolu отыскало у военных Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс». Соответствующую инфографику агентство опубликовало в своем Telegram-канале в четверг, 22 октября.

Anadolu подготовило инфографику, отображающую потери техники, которые якобы понесли армии Армении и НКР в результате боевых действий в Нагорном Карабахе с 27 сентября. При этом в списке утерянного вооружения по ошибке оказались два «Ярса», которые на самом деле состоят на вооружении исключительно российской армии и входят в так называемую ядерную триаду страны.

Кроме того, в качестве иллюстрации, сопровождающей число потерянных Арменией и НКР беспилотников, турецкие журналисты использовали узнаваемый силуэт турецкого же БПЛА Bayraktar TB2.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

Стратегический ракетный комплекс РС-24 «Ярс» разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники (МТИ) в рамках развития РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение Ракетных войск стратегического назначения России ПГРК поступает с 2009 года.