Путин вспомнил о желавших передать бизнес за рубль предпринимателях

Президент России Владимир Путин вспомнил как во время всемирного кризиса 2008 года к нему приходили предприниматели и акционеры крупнейших предприятий страны и просили забрать их собственность за один рубль или один доллар, поскольку не хотели нести ответственность перед трудовыми коллективами. Слова главы государства передает РИА Новости.

«Как только возникают кризисы, проблемы, все тут же обращаются к государству и говорят о необходимости усилить регуляторные функции государства», — констатировал он и добавил, что так происходит всегда.

Ранее в четверг, 22 октября, президент высказался о закрытии предприятий на фоне распространения коронавируса. По его словам, сейчас такой необходимости нет. В то же время глава государства указал, что поддержку отдельных отраслей нужно скорректировать: это касается малого и среднего бизнеса.

«Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки», — уточнил Путин. Президент также допустил, что введенные ранее льготы для бизнеса могут быть продлены. Особое внимание будут обращать на сферу обслуживания, транспорт и перевозки.