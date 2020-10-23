В Минпросвещения раскрыли планы по массовому переводу школ на дистанционку

Минпросвещения России не планирует полностью переводить школы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Планы раскрыл глава ведомства Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 1», передает «Интерфакс».

«Дистанционное обучение не носит массового характера, и мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат. Потому что никогда и ничто не заменит традиционной формы обучения», — заявил Кравцов.

По его словам, дистанционное обучение могут ввести, если класс или школа ушли на карантин. Также такой вариант возможен для учеников старших классов, чтобы «стабилизировать ситуацию».

Министр рассказал, что никаких вспышек коронавируса в школах не зафиксировано, всего 0,3 процента школ закрыты на карантин. Кравцов добавил, что с 1 сентября по 23 октября 400 школ «прошли через карантин и вернулись к нормальной работе».

В России за последние сутки впервые выявили более 17 тысяч новых заражений — 17 340 в 85 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.