Зеленский испугался громкого звука и взволновал свою охрану

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки испугался громкого звука, чем взволновал сотрудников своей службы безопасности. Видео с произошедшим публикует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел после церемонии открытия ледовой арены Mariupol Ice Center в Мариуполе, которую посетил украинский лидер. Сразу после открытия на ледовой площадке начался матч между «Мариуполем» и киевским «Соколом». В это время Зеленский проводил встречу с тренерами, спортсменами и чиновниками рядом с катком.

В какой-то момент в помещении раздался громкий шум, из-за которого президент дернулся и закрыл уши. К нему сразу же бросился встревоженный сотрудник охраны. «Все нормально, нормально. Сижу», — успокоил его Зеленский.

В июле прошлого года в сети появилось видео, на котором было запечатлено странное поведение Зеленского на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. Президент постоянно трогал лицо, пил много воды и ерзал. Некоторые пользователи сети посчитали, что причиной такого поведения стала банальная усталость. Однако другие предположили, что к этому привели сильнодействующие препараты.