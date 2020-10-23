Съевшая всех своих друзей депрессивная рыба отпраздновала день рождения

Рыба из финского океанариума, которая во время пандемии коронавируса впала в депрессию и съела всех своих друзей, отпраздновала шестнадцатилетие. Об этом сообщает Daily Star.

В 2007 году сотрудники одного из зоомагазинов Хельсинки подарили местному океанариуму групера по кличке Микко (Mikko), так как он был слишком большим, не помещался в обычный аквариум и ел всех соседей.

В декабре 2019 года у него случился сердечный приступ из-за того, что он съел 35-сантиметровую щетку для чистки аквариумов. Огромные куски пластика застряли в теле групера, их пришлось извлекать хирургическим путем. Несмотря на инцидент, Микко остался подвижным, играл с другими рыбами и был любимчиком посетителей.

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Из-за пандемии коронавируса океанариум закрылся, без внимания посетителей Микко впал в депрессию. Он стал малоподвижным и съел всех обитателей своего аквариума, в том числе своего лучшего друга, с которым любил играть, — ядовитую красную крылатку.

Сотрудники океанариума пытались взбодрить Микко, общались с ним. «Мы заметили, что он меняет окрас, когда мы навещаем или кормим его. Это значит, что ему нравится», — рассказали они. Однако все это мало помогало. Тогда служащие устроили груперу вечеринку по случаю его шестнадцатилетия и сняли на видео поздравление.

На кадрах видно, как сотрудники подносят к аквариуму торт из лосося. Микко подплывает к стеклу и с интересом осматривает подарок. Когда один из работников бросает куски рыбы в воду, групер радостно хватает их и кружится.

Сотрудники океанариума признались, что с возвращением посетителей Микко стал намного подвижнее и радостнее, однако все еще продолжает есть сородичей. Возможно, вскоре групер окончательно избавится от депрессии и вернется к нормальной жизни, добавили в заведении.

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