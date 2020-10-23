Россиянка родила инвалида и потребовала миллионы рублей у врачей

Россиянка из Подмосковья требует восемь миллионов рублей у врачей, которые не сообщили ей про инвалидность ребенка во время беременности. Ее историю рассказал Telegram-канал Mash.

По словам матери ребенка Натальи Головановой, на протяжении беременности у нее было четыре УЗИ, и во всех клиниках ей говорили, что плод полностью здоров. После родов оказалось, что сын Егор родился без кисти и предплечья. Семье сразу понадобились деньги на реабилитацию и бионический протез.

«И когда я родила ребенка, первые слова, которые я услышала от акушерки, она закричала прямо на весь родзал: "Ой, ребенок родился с патологией!"» — рассказала женщина.

По ее словам, во время беременности были допущены нарушения, которые суд не взял во внимание и принял решение на основании экспертизы, что услуга оказана в полном объеме. В иске о возмещении материальных затрат и морального ущерба на восемь миллионов рублей Наталье отказали.

Она объяснила, что сумма, которую потребовала у суда, складывалась из дорогостоящего протезирования. Оно понадобится Егору в течение всей жизни. Однако, добавила мать ребенка, эта сумма складывается из затрат на реабилитацию на четыре года.

Наталья собирается обжаловать решение суда и ищет юристов, которые помогут ей.

Ранее, в ноябре 2019 года, в Петропавловске-Камчатском мальчик стал инвалидом из-за неквалифицированных действий врачей в трех больницах. Проблемы со здоровьем у ребенка начались через три месяца после рождения. После неудачного лечения у мальчика ухудшилось зрение, появились задержки речевого и психического развития, что привело к тяжелой инвалидности.