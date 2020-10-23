Просившую Путина ввести войска гражданку Австрии посадили на 12 лет

Гражданку Австрии Монику Унгер, собиравшуюся устроить в стране военный переворот и просившую российского президента Владимира Путина ввести войска, приговорили к 12 годам тюремного заключения. Ее единомышленников наказали мягче, сообщает The Local.

Унгер, провозгласившую себя президентом подпольной организации под названием «Конфедерация Австрия», признали виновной в подстрекательстве к мятежу и попытке подрыва государственного строя. Ее помощника, 71-летнего отставного полицейского, посадили на 10 лет, сроки получили еще несколько человек.

О том, что создателей «Конфедерации» задержали, стало известно в октябре 2018 года. По данным СМИ, группа насчитывала до 2,7 тысячи участников и позиционировала себя как полноценное государство, альтернативное существующему в стране. Члены группы копили деньги и рассчитывали устроить в стране военный переворот, рассматривая и варианты иностранного вмешательства: с этой целью Унгер писала письмо Путину.

Унгер критиковала австрийский строй за несправедливость: по ее мнению, современная Австрия — несвободное «общество капитала», подавляющее личность. Женщина ранее состояла в националистической Австрийской партии свободы — одной из партий правящей коалиции в парламенте. Отмечается, что среди членов группы было много ультраправых и экстремистов иного рода.