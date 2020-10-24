Рэпер Баста Раймс похудел и похвастался результатом

Американский рэпер Баста Раймс (Busta Rhymes) обратился к поклонникам с эмоциональной речью и похвастался своим преображением, показав фото до и после тренировок в своем Instagram.

Музыкант призвал подписчиков никогда не терять веру в себя и отметил, что уважает свою аудиторию, и не мог позволить себе презентовать новый альбом, находясь в плохой форме. «Я тут только для того, чтобы вдохновлять», — добавил он. В конце своего обращения рэпер поблагодарил фитнес-тренера Виктора Муньоса и его проект Proedge, а также бодибилдеров Декстера Джексона, Виктора Мартинеса и Кай Грина.

Муньос отреагировал на пост артиста и заметил, что его физическая форма — результат работы опытной команды. «Пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь этой точки, однако, как видите, результат стоил того», — написал он.

Ранее весивший 159 килограммов житель ирландского графства Мит сбросил 44 килограмма за пять месяцев и поделился методом похудения. Мужчина изменил многое в своей жизни и заверил, что теперь чувствует себя лучше, чем когда-либо.