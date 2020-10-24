В Москве закроют еще один концертный клуб

Роспотребнадзор закроет еще один клуб в Москве за нарушение правил профилактики распространения коронавируса. Об этом после инспекции концертного зала «Известия Hall» на Пушкинской площади заявил главный специалист-эксперт столичного управления ведомства Даниил Кобразов, передает РБК.

По его словам, проверка показала «ряд грубейших нарушений», среди которых отсутствие социальной дистанции между посетителями, несоблюдение масочно-перчаточного режима и недостаточный объем применения средств по обеззараживанию воздуха в зале. Претензии возникли и по дезинфекционной деятельности.

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На клуб составлен протокол о временной приостановке работы. Возбуждено дело по части 2 статьи 6,3 КоАП, которая говорит о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф для юридический лиц по ней может составить до 500 тысяч рублей.

Накануне по тем же причинам — несоблюдение социальной дистанции, отсутствие масок и перчаток на посетителях, проблемы с дезинфекцией — был опечатан клуб Adrenaline Stadium. Руководство концертной площадки не согласилось с претензиями, но перенесло концерты на неопределенный срок.

Ранее в октябре нарушения выявили в Stand Up Club #1, Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, концертном зале имени Чайковского и театре «Золотое кольцо».

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. В Москве заразились 4453 человека, на тысячу меньше, чем в пятницу (5478).