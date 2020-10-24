Министр культуры впервые прокомментировала скандальный пост о нелюбви к культуре

Министр культуры России Ольга Любимова впервые после назначения прокомментировала свой скандальный пост в «Живом журнале», в котором назвала себя некультурным человеком. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 24 октября, со ссылкой на эфир Первого канала.

«Я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа, желание что-то продемонстрировать, было только начало социальных сетей. Да, это я это написала», — сказала она.

По ее словам, с возрастом вкусы меняются, сам человек меняется, а «министр — тоже человек».

Любимова возглавила министерство культуры в январе. После назначения СМИ обратили внимание на ряд высказываний в ее блоге. В частности, в одном из постов она заявила, что культура ей неинтересна, а также призналась, что не любит такие формы культуры как опера, балет, классическая музыка, театр и музеи. Об этом она написала на своей странице в декабре 2008 года.