Перед российскими учеными извинились за отказ публиковать статью из-за санкций

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) извинился перед российскими учеными, статья которых ранее не была принята к рассмотрению из-за наложенных на Россию санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

AGU предложил ученым из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) повторно подать заявку. «После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — отметили в организации.

Ранее AGU не принял к рассмотрению для публикации статью российских ученых мотивировал свой отказ тем, что статья «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством» является следствием «научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ».

Под эгидой AGU издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, являющиеся основными высокорейтинговыми изданиями в области геофизики.