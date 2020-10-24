В Баку предупредили об угрозе терактов

Посольство США в Азербайджане предупредило об угрозе терактов в Баку, в том числе в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии указали, что посольство получило «заслуживающие доверия сообщения» о потенциальных террористических актах и похищениях, нацеленных против граждан США и иностранцев.

Дипломаты заявили, что теракты могут произойти в отеле JW Marriott Absheron и «других местах» в Баку. В посольстве рекомендовали гражданам быть бдительными и избегать мест массового скопления людей.

15 октября служба госбезопасности Азербайджана предупредила граждан страны о том, что армянские спецслужбы планируют теракты в Баку и других крупных городах Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана накалились на фоне возобновления вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе (Арцахе) 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. На стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.