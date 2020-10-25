Жена Михалкова показала роскошный семейный особняк

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт», жена актера и режиссера Никиты Михалкова Татьяна показала убранство роскошного семейного особняка на Николиной горе. Видео опубликовано в Instagram.

Ролик снят во время празднования юбилея артиста, которому 21 октября исполнилось 75 лет. На записи видна большая гостиная, висящие на стене иконы, камин и белый рояль, за которым сидит композитор Эдуард Артемьев. Кроме того, в объектив камеры попала балюстрада второго этажа, на поручне которой висят шкуры убитых животных. На стене висит коллекция оружия.

Загородный дом на Николиной горе принадлежит семье Михалковых с 1950-х годов. Поселок является одним из самых известных стародачных мест Подмосковья, пишет РИА Новости. Первые дачи начали строить там еще в 1925 году участники дачно-потребительского кооператива работников Академии наук и искусства.

Николина гора запечатлена в фильме Михалкова «Утомленные солнцем», который получил «Оскар» в 1994 году. По соседству с домом Михалкова расположен особняк его старшего брата Андрей Кончаловского.