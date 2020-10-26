Россиян решили обмануть несуществующими распродажами известных брендов

Специалисты в сфере кибербезопасности зафиксировали в Рунете массовую регистрацию доменов с названиями известных брендов и предупредили россиян о возможной мошеннической схеме. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию по обеспечению информационной безопасности Infosecurity a Softline.

Согласно материалу, только за 20 октября 2020 года сервис выявления угроз Ethic зафиксировал появление 192 доменных названий, в которых используются наименования популярных марок и окончание off. В качестве примера специалисты привели доменные имена familiya-off.ru, detskiy-mir-off.ru, tele2-off.ru, rosneft-off.ru и citilink-off.ru. Считается, что владелец сайтов попытается их монетизировать, в частности, опубликует на них информацию о распродажах, которых на самом деле не существует.

По словам главы блока специальных серверов компании Сергея Трухачева, все упомянутые домены оформлены через одну и ту же российскую структуру с серверами, которые связаны с компанией Ispiria в Центральной Америке. Эксперт добавляет, что Ispiria чаще всего используется злоумышленниками для хостинга вредоносных сайтов.

Согласно материалу, мошенник также может заработать на созданных серверах с помощью накрутки сетевого трафика или фишинговых рассылок. Трухачев также подчеркнул, что стоимость одного доменного имени составляет 199 рублей, в связи с чем общие затраты их покупателя могут достигать десятков тысяч рублей.

Кроме того, эксперты объяснили, что подобные сайты могут заблокировать в течение одного дня при условии, что они фишинговые (платформа для интернет-мошенничества, при котором злоумышленник получает доступ к конфиденциальным данным, таким как логины, пароли и номера кредитных карт — прим. «Ленты.ру»). Однако, если ресурс нарушает только права бренда, то его удаление в досудебном порядке возможно не всегда.

В августе во время пандемии коронавируса россиян попытались обмануть 200 фейковыми службами доставки товаров и еды. Ведущий аналитик компании Infosecurity a Softline Александр Вураско заявил, что пик активности мошенников пришелся на апрель. Тогда в сети возникло 56 фейковых копий сайта Delivery Club, а также не менее 30 поддельных сайтов «Яндекс.Еды».