Минздрав сообщил об отсутствии исследований на бесплодие у «Кагоцела»

Минздрав России заявил, что производитель «Кагоцела» не проводил клинических исследований влияния препарата на фертильность. Таким образом ведомство дало ответ известному блогеру Марине Ярославцевой, которая запустила интернет-петицию с требованием «Запретить в РФ приводящий к бесплодию токсичный препарат "Кагоцел"», а также обратилась в Минздрав с просьбой разъяснить, какие клинические исследования проходил препарат «Кагоцел» и является ли он безопасным.

В официальном ответе Минздрава говорится следующее: «Держатель регистрационного удостоверения (ООО «Ниармедик плюс») в письме (исх. От 01.10.2019 № 1007/16) информировал Минздрав России о том, что держатель регистрационного удостоверения не проводил специальных клинических исследований влияния Кагоцела на фертильность, что объясняется достаточностью полученных сведений на этапе доклинического изучения препарата».

Также в ведомстве отметили, что «при регистрации препарата в рамках необходимых доклинических исследований была изучена специфическая токсичность препарата, в том числе продемонстрировано отсутствие рептоксического действия сополимера на стандартных моделях животных». Это означает, что исследования на токсичность проводились только на животных.

В декабре 2019 года СМИ сообщили что противовирусный препарат «Кагоцел» содержит госсипол, провоцирующий бесплодие у мужчин. Тему поддержали другие СМИ, вышло несколько больших расследований, связанных с сокрытием фармпроизводителем данных о клинических исследованиях.

Общественный резонанс вызвал и тот факт, что «Кагоцел» входит в список ЖНВЛП, а значит в обязательном порядке участвует в госзакупках, в том числе со стороны Росгвардии.

При этом, по данным СМИ, только за первый квартал 2020 года на фоне пандемии россияне потратили на «Кагоцел» не менее 1,42 миллиарда рублей, а отечественные больницы закупили этого препарата более чем на 30 миллионов рублей.

Сам производитель позиционирует «Кагоцел» как противовирусный препарат.

Ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин заявил, что осложнения от COVID-19 могут вызвать патологию сперматозоидов и семенной жидкости и вызвать проблемы с фертильностью молодых пациентов.