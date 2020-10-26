Оценена реальная польза масок против пандемии коронавируса

Ученые Института показателей и оценки здоровья (IHME) определили, что повсеместное использование медицинских масок в ближайшие месяцы спасет около 130 тысяч жизней в одних только США. При этом другие меры сдерживания COVID-19, в том числе социальное дистанцирование, не принесут значительной пользы, и число погибших может увеличиться более чем вдвое к концу февраля 2021 года, достигнув 511 тысяч человек. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Medicine.

По словам исследователей, даже если показатель соблюдения рекомендаций по ношению масок составит 85 процентов, количество реально спасенных жизней превысит 95 тысяч. Таким образом, маски смогут значительно снизить передачу респираторных вирусов, таких как SARS-CoV-2, тем самым ограничивая распространение COVID-19. По расчетам, средний национальный показатель использования масок в США по состоянию на сентябрь составил почти 50 процентов.

Со времени первого подтвержденного случая COVID-19 на территории США в январе 2020 года вирусом уже заразились около 8,4 миллиона человек по всей стране, коронавирус унес более 223 тысяч жизней. В середине июля разработчики моделей в IHME практически точно предсказали 224 тысячи смертей к 1 ноября.

В отсутствие вакцины такие нефармацевтические меры, как ношение масок, социальное дистанцирование, самоизоляция и отслеживание контактов, по умолчанию являются наиболее эффективными инструментами, доступными для сдерживания пандемии.