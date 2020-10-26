В НАСА подтвердили наличие воды на Луне

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн подтвердил наличие воды на Луне. Об этом руководитель организации заявил в своем Twitter.

«Мы впервые подтвердили наличие воды на солнечной поверхности Луны», — заявил Брайденстайн. Специалист уточнил, что эта информация была получена с помощью стратосферной лаборатории SOFIA, созданной на базе самолета Boeing. «Мы еще не знаем, можем ли мы использовать ее в качестве ресурса», — подчеркнул руководитель НАСА. Джим Брайденстайн отметил, что изучение жидкости на естественном спутнике Земли является ключевой задачей миссии Artemis.

Научный сайт Phys.org уточнил, что молекулы воды были найдены в кратере Клавиуса — это один из крупнейших кратеров, видимых с Земли. Он находится в южном полушарии небесного тела. Судя по данным, вода распределена по поверхности Луны в небольших концентрациях, ее общая емкость эквивалентна бутылке с водой на 12 унций (около 350 миллилитров — прим. «Ленты.ру»). Издание приводит пример, что, для сравнения, в пустыне Сахара находится примерно в сто раз больше жидкости, чем на Луне.

Результаты SOFIA базируются на многолетних исследованиях, посвященных поискам жидкости на Луне. Ученые предполагали, что лунный грунт имеет некоторую гидрацию, но специалисты не знали даже приблизительные объемы воды.

Летом 2019 года американские ученые нашли доказательства того, что на поверхности Луны находится большее количество воды в виде льда, чем считалось ранее. По мнению астрономов, вода может содержаться во льдах, которые накапливаются в кратерах.