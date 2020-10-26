Россияне вписали шашлыки в свой идеальный выходной

Каждый седьмой россиянин (15 процентов) не представляет идеального выходного без шашлыков. Это выяснили эксперты портала Superjob в ходе опроса, сообщает РБК.

Самым популярным компонентом хорошего выходного опрошенные назвали время, проведенное с семьей, детьми и родителями. Так ответил каждый четвертый (26 процентов респондентов). Еще 24 процента указали важность прогулки. 17 процентов вписали спорт и активный отдых в свой идеальный нерабочий день. Еще у восьми процентов в такие дни есть потребность встретиться с друзьями, семь процентов хотят просто хорошо поспать, шесть — сходить на экскурсию.

Среди прочих ответов были: сходить на шопинг, в ресторан, баню, посмотреть кино или сериал, прочитать книгу, съездить на дачу, приготовить ужин, побыть в тишине.

Исследователи выделили у женщин любовь к прогулкам, музеям, шопингу, путешествиям, ресторанам и готовке. Мужчины больше предпочитали спорт, охоту, рыбалку и поездки на дачу.

В опросе участвовала тысяча человек старше 18 лет из всех 85 регионов страны. Респондент мог дать несколько ответов.

Ранее врач Андрей Тяжельников посоветовал занимающимся спортом на улице россиянам защищать от холода голову, руки и ноги. Одежда должна не сковывать движения, защищать от ветра и дождя, испарять влагу, позволять телу дышать.