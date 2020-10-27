Маркировку лекарств упростят для всех участников отрасли

Центр развития перспективных технологий совместно с регуляторами реализует комплекс мер, направленных на повышение качества взаимодействия участников рынка с системой маркировки лекарства и бесперебойное движение препаратов. Меры предпринимаются с учетом повышенного спроса на лекарства, отдельных технических инцидентов на инфраструктуре оператора и не полной готовности ряда дистрибуторов и аптек к работе с маркированными препаратами, сообщает ЦРПТ.

По мнению экспертов центра, указанные меры снизят нагрузку на участников оборота, улучшат качество сервиса Оператора-ЦРПТ и позволят в период повышенного спроса на отечественные и импортные лекарства гарантировать их своевременную доставку до аптечных сетей и доступность для населения.

Одной из основных мер является временный переход на уведомительный режим работы системы в аптечном и дистрибуторском сегментах. Для этого в системе реализован новый функционал — возможность безакцептной приемки товара получателем. Получив препараты, участник оборота ставит их себе на баланс, не дожидаясь подтверждения поставщика. Далее система автоматически достраивает цепь движения каждой упаковки. Указанная схема упрощает взаимодействие участников оборота между собой и делает процесс перехода лекарств из одного «звена» товарной цепи в другое практически мгновенным. Данный алгоритм уже отработан с рядом участников рынка («Озон», «Фармстандарт», «Валента Фарм», Аптеки Кузбасса) и в настоящее время находится в процессе активного масштабирования.

Еще одним фактором, который влиял на скорость движения препаратов, было то, что в ряде аптек по их собственной инициативе была реализована нерегламентированная проверка подтверждения кодов маркировки в системе в момент совершения продажи, что могло приводить к задержкам при отпуске препаратов покупателям. ЦРПТ ведет активную работу с аптеками и поставщиками решений для касс с целью снятия этих проверок, что упростит продажу лекарств. 23 октября Росздравнадзором в адрес аптек разосланы соответствующие методические рекомендации.

В течение последней рабочей недели проведены доработки системы мониторинга, оптимизировано программное обеспечение системы и произошел её перенос на новую инфраструктуру. Это обеспечило многократный рост производительности.

Для того, чтобы повысить интенсивность коммуникации с рынком, создана рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Правительства РФ, Минпромторга, Минздрава, Росздравнадзора, ФТС и ЦРПТ. Группа будет обеспечивать оперативное взаимодействие с отраслью в круглосуточном режиме.

В сообщении также отмечается, что центром существенно увеличена численность подразделений технической поддержки ЦРПТ. Это позволило в том числе сформировать выделенную группу поддержки аптек и медицинских организаций, а также группу региональных менеджеров с физическим присутствием на местах — во всех субъектах страны. А для оперативного решения вопросов, возникающих в каждом субъекте РФ, выделен отдельный канал для приема обращений от региональных органов исполнительной власти.

При этом, для анализа эффективности принимаемых мер и ускорения движения лекарственных препаратов организован круглосуточный мониторинг на площадке аналитического центра при правительстве РФ.