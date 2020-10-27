Путин пригласил Нурмагомедова на встречу

Президент России Владимир Путин пригласил бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на встречу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 27 октября.

По словам Пескова, встреча может пройти, когда спортсмен отдохнет, и эпидемиологическая ситуация улучшится.

Ранее во вторник журналист американского телеканала ESPN Бретт Окамото сообщил, что российский лидер поговорил по телефону с Нурмагомедовым и пригласил его в Кремль.

О телефонном звонке Владимира Путина Хабибу Нурмагомедову стало известно 25 октября. СМИ писали, что глава государства поздравил россиянина с победой над американцем Джастином Гейджи.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого россиянин объявил об уходе из спорта.

Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.